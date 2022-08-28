«Локомотив» — «Оренбург»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция матча, какой канал

Сегодня, 28 августа, состоится матч 7-го тура РПЛ «Локомотив» — «Оренбург». Начало игры — в 19:45 мск.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер».

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Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на успех «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Победа «Оренбурга» оценена в 4.50. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.



Букмекеры считают, что противостояние «Локомотив» — «Оренбург» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.03.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.02.

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