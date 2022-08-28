«Урал» — «Зенит»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ 28 августа 2022 года

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт сделал прогноз на матч седьмого тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Зенит».

Романцев: Умярова настигла карма.

Ставка: обе забьют за 2.03.

«Зенит» идёт уверенно по дистанции текущего чемпионата и довольно много забивает. Да, долго не могли забить «Торпедо», но победили со счётом 2:0. В Екатеринбург питерцы приезжают в качестве фаворита. У меня нет сомнений, что «Зенит» свой гол забьёт.



Думаю, что при Викторе Гончаренко уральцы должны приободриться. Смена тренера должна повлиять на их игру. Моменты у них бывают, а с новым главным тренером «Уралу» нужно добавлять в реализации моментов. Поэтому здесь можно рискнуть и поставить на голы в исполнении обеих команд».

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