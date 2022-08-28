«Ростов» – ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА.

Прогноз с коэффициентом 3.00 на матч «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.84.

«Главная игра тура — «Ростов» против ЦСКА в Ростове-на-Дону. Команды по соседству друг с другом в турнирной таблице находятся. У ЦСКА — 13 очков, у «Ростова» — 12. Ростовчане ещё ни разу не проиграли. Где-то команде Карпина откровенно везло, как, например, с «Химками» или в Нижнем Новгороде, где была победа 4:3. В последнем матче «Ростов» вообще ушёл с 0:2, но даже мог выиграть во встрече с «Сочи» (2:2).



ЦСКА поувереннее смотрится. Это самая результативная команда чемпионата. В прекрасной форме Карраскаль. Об этом уже столько сказано, что добавлять неуместно. Медина хорошо выглядит. Чалов прекрасно играет — забивает в четырёх матчах подряд. Как мы помним, он в Ростове как-то хет-трик делал.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА.

ЦСКА не проиграет. Да, нам говорят, что есть определённые проблемы на выезде, как это было в Петербурге, но, если всё в порядке с Карраскалем, то всё в порядке и с созидательной игрой ЦСКА.



У «Ростова» вопросики по обороне, не сыграет Мелёхин, опять вернётся Прохин. Всё это как-то не лучшим образом влияет на защиту ростовского клуба. Где-то, как мне кажется, «Ростов» перебрал очков. Пусть он и играет дома, но вряд ли будет много болельщиков из-за введенного в Ростове Fan id.



Я думаю, что ничья 1:1, победа ЦСКА 2:1, 2:0, ничья 2:2 — всё это возможно. В общем, ЦСКА не проиграет при тотале больше 1.5 мяча. X2 и ТБ 1.5 — так звучит и выглядит эта ставка».

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