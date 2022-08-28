«Локомотив» — «Оренбург»: ставка Романа Павлюченко на матч 7-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предложил свой прогноз на матч Российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Оренбург».

Ставка: «Локомотив» победит за 1.84.

«Локомотив» после стартовых туров располагается на 11-м месте, слишком уж неудачным получился старт чемпионата. Первую викторию удалось одержать в противостоянии с «Химками» (3:0) на прошлой неделе, а до этого была ничья с «Крыльями Советов» (1:1) в достаточно яркой игре.

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«Оренбург» проиграл четыре матча из шести и оказался в красной зоне, однако команда демонстрирует не такой уж и плохой футбол. Лишь в играх с «Ростовом» (1:2) и «Спартаком» (1:4) было тяжело. Московское «Торпедо» и вовсе удалось переиграть с минимальным счётом 1:0, да и против «Краснодара» (0:2) было достаточно моментов.



На мой взгляд, в этот раз предпочтение стоит отдать принимающей стороне. Не совсем понятно, что сейчас происходит с железнодорожниками, однако команда всё равно собрала крепкий состав и является фаворитом. «Газовики» дома и на выезде — две разные команды.

Они борются, но на чужом стадионе будет сложно. Думаю, что в очень упорной борьбе опытные москвичи смогут вырвать три очка».

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