«Торпедо» – «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 28 августа 2022 года

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Торпедо» Москва – «Краснодар».

Почему «Краснодар» легко обыграет «Торпедо» в Москве.

Ставка: «Краснодар» победит за 2.11.

«Вокруг этого матча говорить особо много не стоит. Торпедовцы замыкают турнирную таблицу в РПЛ, «Краснодар» в последних четырёх турах одержал три победы. Достаточно надёжно команда начала действовать в обороне — три матча подряд на ноль.

Вопрос исключительно в мотивации и настрое на игру команды Сторожука. Если «Краснодар» соответствующим образом настроится, если не будет валять дурака, понимая, что «Торпедо» он заметно превосходит, то должен легко переиграть москвичей.

Это первый «домашний» (команда продолжает пока выступать в Химках) матч для Николая Ковардаева и Николая Савичева, нового тренерского штаба, для Ильи Геркуса. Если уж он сказал, что достойно смотрелись в Петербурге, где центр поля не переходили, что же тогда ждать от «Торпедо» в этой встрече. Не знаю…

По уровню мастерства «Краснодар» намного выше. Форму набирает Кордоба, в неплохом состоянии Черников, есть интересные креативные ребята — тот же Сперцян, Кривцов, правда, нестабилен, но бежит Ионов, бежит Олусегун. «Торпедо» будет сложно.



Мой прогноз — победа «Краснодара».

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