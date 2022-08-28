«Ростов» – ЦСКА: ставка Егора Титова на матч чемпионата России 28 августа

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА.
Прогноз с коэффициентом 3.00 на матч «Ростов» — ЦСКА.
Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.36.
«Все помнят, как завершились прошлые матчи команд. Они показывают, что и «Ростов», и ЦСКА умеют находить моменты, забивать («Ростов» особенно хорош на стандартах), но при этом в обороне всё далеко не гладко.
Наверное, тренеры укажут игрокам на ошибки, но объективно, атакующие группы и у тех, и у других значительно превосходят оборонительные. У «Ростова» к тому же там постоянные потери, замены. ЦСКА ищет игрока в защиту, но пока не приобрёл.
Заключительная игра тура, её обозначили главной. Обстановка здесь точно не должна быть сухой, скучной. К сожалению, Fan id уже работает в Ростове, и там явный недобор по зрителям на красавце-стадионе. Тем не менее жду, что команды сыграют от ножа, покажут лучшие свои качества в атаке.
«Ростов» дома защищаться не будет, армейцы просто права не имеют закладываться в первую очередь на оборону, когда у них в такой форме Карраскаль, Медина и Чалов.
Жду голов и ставлю на тотал больше 3 мячей. Уверен в прогнозе на 8 из 10».
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА.
Роналду согласился перейти в «Наполи».
Бубнов назвал главную причину победы «Спартака» над «Факелом».
Каррера: не уверен, что Захаряну подойдёт АПЛ.
Петржела: Дзюбу ещё не раз признают худшим в чемпионате Турции.
Зинченко: трудно представить, как будет проходить чемпионат Украины.
- 28 августа 2022
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:15
-
12:36
-
12:30
-
11:45
-
11:06
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:11
-
07:00
-
06:24
-
06:00
-
05:25
-
05:01
-
04:34
-
03:48
-
02:56
- 27 августа 2022
-
19:15
-
18:46
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:44
-
16:15
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:00
-
13:30