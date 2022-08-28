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«Ростов» – ЦСКА: ставка Егора Титова на матч чемпионата России 28 августа

«Ростов» – ЦСКА: ставка Егора Титова на матч чемпионата России 28 августа
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА.

Прогноз с коэффициентом 3.00 на матч «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.36.

«Все помнят, как завершились прошлые матчи команд. Они показывают, что и «Ростов», и ЦСКА умеют находить моменты, забивать («Ростов» особенно хорош на стандартах), но при этом в обороне всё далеко не гладко.

Наверное, тренеры укажут игрокам на ошибки, но объективно, атакующие группы и у тех, и у других значительно превосходят оборонительные. У «Ростова» к тому же там постоянные потери, замены. ЦСКА ищет игрока в защиту, но пока не приобрёл.

Заключительная игра тура, её обозначили главной. Обстановка здесь точно не должна быть сухой, скучной. К сожалению, Fan id уже работает в Ростове, и там явный недобор по зрителям на красавце-стадионе. Тем не менее жду, что команды сыграют от ножа, покажут лучшие свои качества в атаке.

«Ростов» дома защищаться не будет, армейцы просто права не имеют закладываться в первую очередь на оборону, когда у них в такой форме Карраскаль, Медина и Чалов.

Жду голов и ставлю на тотал больше 3 мячей. Уверен в прогнозе на 8 из 10».

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