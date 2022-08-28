«Барселона» — «Вальядолид»: прогноз Александра Мостового на матч испанской Примеры

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал свою ставку на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Вальядолид».
Почему «Барселона» не оставит шансов клубу Роналдо.
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.07.
«В минувшие выходные каталонцы открыли счёт победам в текущем сезоне Ла Лиги – через 46 секунд после начала матча Роберт Левандовский забил первый гол, который стал самым быстрым в истории «Барселоны» с 2009 года. По словам Хави, он надеется на сохранение такого настроя у игроков и на весь оставшийся год.
На счету «Вальядолида» блестящая игра с «Севильей» в последнем туре, при этом главный акционер команды Роналдо не теряет надежды на первый успех своих подопечных в игре с сине-гранатовыми с 2014 года. На прошлый матч «Барсы» я сделал скромную ставку, но сегодня я жду от команды не просто победу.
У сегодняшних хозяев фантастический состав, который не оставит шансов никому в Примере, при этом, если поймает кураж, то его не остановит никто. Жду разгрома новичка в этой дуэли.
Моя ставка — фора (-2.5) на «Барселону» за 2.07».
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