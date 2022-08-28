«Факел» — «Спартак»: результат матча чемпионата России, кто победил, какой счёт, кто забил

«Факел» проиграл «Спартаку» в матче 7-го тура чемпионата России. Игра в Воронеже закончилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых.

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В середине первого тайма воронежцы вышли вперёд, отличился защитник Аслан Дашаев. На 51-й минуте полузащитник Роман Зобнин провёл ответный мяч. На исходе часа игры Даниил Денисов вывел красно-белых вперёд.

Ещё два гола москвичи забили в концовке. На 94-й минуте отличился Квинси Промес, а ещё через две минуты Мацей Рыбус установил окончательный счёт встречи. «Спартак» одержал четвёртую разгромную победу в сезоне.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Зенит» (14). При этом клуб из Санкт-Петербурга имеет игру в запасе.

«Факел» набрал четыре балла, клуб из Воронежа располагается на 14-й позиции.

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