«Факел» — «Спартак»: результат матча чемпионата России, кто победил, какой счёт, кто забил

«Факел» проиграл «Спартаку» в матче 7-го тура чемпионата России. Игра в Воронеже закончилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых.
Абаскаль трогательно высказался о Федуне.
В середине первого тайма воронежцы вышли вперёд, отличился защитник Аслан Дашаев. На 51-й минуте полузащитник Роман Зобнин провёл ответный мяч. На исходе часа игры Даниил Денисов вывел красно-белых вперёд.
Ещё два гола москвичи забили в концовке. На 94-й минуте отличился Квинси Промес, а ещё через две минуты Мацей Рыбус установил окончательный счёт встречи. «Спартак» одержал четвёртую разгромную победу в сезоне.
«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Зенит» (14). При этом клуб из Санкт-Петербурга имеет игру в запасе.
«Факел» набрал четыре балла, клуб из Воронежа располагается на 14-й позиции.
Соболев: в Воронеже самая крутая атмосфера, подобного уже нигде не будет!
Джикия рассказал о скорой встрече игроков «Спартака» с Федуном.
Свинов назвал причину безвыигрышной серии «Факела» в РПЛ.
«Уфа» может сняться с Первой лиги.
Мостовой: «Факел» забил «Спартаку» случайно.
Моуринью: в перерыве сказал футболистам «Ромы», что мне за них стыдно.
- 28 августа 2022
-
07:11
-
07:00
-
06:24
-
06:00
-
05:25
-
05:01
-
04:34
-
03:48
-
02:56
- 27 августа 2022
-
19:15
-
18:46
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:44
-
16:15
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
12:45
-
12:19
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
08:15
-
07:30
-
07:11
-
06:45
-
06:24