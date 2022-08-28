«Ливерпуль» — «Борнмут»: результат матча АПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче 4-го тура АПЛ. Игра состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась разгромной победой мерсисайдцев со счётом 9:0.

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Уже на 3-й минуте с передачи Роберто Фирмино отличился Луис Диас. Через три минуты преимущество красных удвоил Харви Эллиотт (пас Фирмино), а на исходе получаса игры третий мяч забил Трент Александр-Арнольд (ассистентский хет-трик Фирмино).

На 31-й минуте Фирмино забил сам, а перед перерывом подачу Эндрю Робертсона замкнул Вирджил ван Дейк. В начале второй половины встречи валлийский защитник «Борнмута» Крис Мефам срезал мяч в свои ворота — 6:0.

На 62-й минуте Роберто Фирмино оформил дубль, на 80-й минуте отличился вышедший на замену Фабиу Карвалью, а ещё через пять минут Луис Диас забил девятый гол в ворота «Борнмута».

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