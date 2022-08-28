«Эспаньол» — «Реал»: фрибет 2000 рублей к матчу Примеры
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Сегодня, 28 августа, пройдёт матч 3-го тура испанской Примеры «Эспаньол» — «Реал». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и авторизуйся в нём.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
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