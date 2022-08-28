«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Оренбург».
Ставка: «Оренбург» не проиграет за 2.03.
Йозеф Циннбауэр неделю назад добыл долгожданную победу, обыграв на выезде подмосковные «Химки». Соперник был полностью обескуражен отставкой Юрана и практически не сопротивлялся.
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Успех не должен вскружить голову хозяевам поля — в их действиях очень много ошибок. Прессинг, игра в защите и позиционная атака требуют доработок. Справедливости ради, встреча с «Химками» — это однозначно шаг вперёд. Играть столько времени в меньшинстве и не пропустить — серьёзный успех даже со скидкой на печальное состояние оппонента.
«Оренбург» не выдержал напор «Краснодара» в шестом туре и уступил 0:2. В остальном команда демонстрирует приятный глазу футбол и идёт по солидному для новичка элитного дивизиона графику. Шесть матчей — шесть очков. Для первых недель в РПЛ результат крепкий.
Победа над «Химками» не должна вводить в заблуждение — в игре железнодорожников предостаточно проблем. Не стоит отрицать наличие положительной динамики, но явным фаворитом встречи хозяева поля не являются. «Оренбург» обладает хорошей защитной линией и умеет проводить острые контратаки. Рекомендуем проверить ставку «победа «Оренбурга» или ничья» с коэффициентом 2.03.
Где покажут матч «Локомотив» — «Оренбург».
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