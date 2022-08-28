«Ростов» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на матч 7-го тура РПЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА, который пройдёт 28 августа.

Ставка: обе команды забьют за 1.66.

Соперники идут практически на равных. В таблице между ними всего один балл разницы. У ростовчан до сих пор нет поражений, а у армейцев одно имеется. Проиграли только «Зениту».

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА.

В пяти из шести матчей РПЛ с участием «Ростова» играла ставка «обе забьют». Оборона у жёлто-синих не лучшая, работы у Сергея Песьякова хватает. В двух прошлых встречах он пропускал не меньше двух мячей. Поставить на индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 мяча можно за 2.2.



Владимир Федотов ещё не стал объектом для критики. Наоборот, он начал с места в карьер. Второй тайм с «Зенитом» получился добротным, поражение от чемпиона красно-синих не смутило. Федотов не стесняется критиковать команду даже после выигранных встреч.

Несмотря на победу над с «Ахматом» со счётом 4:2, главный тренер остался недоволен. Потеряли концентрацию, слишком рано посчитали дело выполненным. Как итог — пропустили дважды. Да, сейчас оборона красно-синих не кажется такой крепкой, как прежде. Впрочем, Игорь Акинфеев по-прежнему великолепен. Маскировать защитные проблемы партнёров ему удаётся.



В пяти играх кряду с участием ЦСКА фиксировался тотал больше 2.5 мяча. В четырёх прошлых очных встречах «Ростов» и ЦСКА тоже обменивались голами. Ненадёжная игра в обороне – это общая проблема «Ростова» и армейцев. Можно поставить на «обе забьют» за 1.66. Статистика полностью согласна, визуальные наблюдения также подтверждают — моментов хватит на всех.

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