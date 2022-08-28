«ПСЖ» — «Монако»: прогноз на матч чемпионата Франции в Париже

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако». Игра пройдёт 28 августа в Париже.

Ставка: ИТБ 3.5 гола «ПСЖ» за 2.37.

По ходу минувшего сезона возникала робкая надежда, что «Монако» на будущий год сможет хоть что-то противопоставить «ПСЖ» в чемпионате Франции. Но результаты обеих команд быстро превратили предстоящий матч из одного из самых важных в сезоне в ожидание дежурного избиения очередных бедолаг на «Парк де Пренс».

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«Монако» выиграл только один из пяти официальных матчей в сезоне, а в ситуации, когда календарь перестал быть плотным, сгорел 1:4 «Лансу» на своём поле. И удаление Вандерсона здесь ни при чём – оно случилось уже при счёте 1:3. И теперь бразилец будет смотреть матч в Париже по телевизору.

Будет ли Александр Головин смотреть на игру со скамейки запасных или вернёт себе место в стартовом составе – тоже загадка. «Монако» на финише прошлого сезона остался без второго места и прямого попадания в Лигу чемпионов, а в августе проиграл в квалификации. И второй год подряд отправился в Лигу Европы.



«ПСЖ» тем временем просто неудержим. Про Маурисио Почеттино в клубе забыли, Кристоф Галтье начал с места в карьер. 21 мяч за четыре игры – заслуга звёздного трио Неймар – Мбаппе – Месси, которые забили 15 голов из этого числа. Ставка на ИТБ1 (3.5) оценивается с коэффициентом 2.37.



Впрочем, с таким мощным ударным треугольником впереди начинает давать слабину защита – уже два матча подряд «ПСЖ» пропускает один-два мяча. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66. Но гол престижа будет слабым утешением для монегасков. А рассчитывать на большее «Монако» не приходится.

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