«ПСЖ» — «Монако»: прогноз Павла Занозина на центральный матч 4-го тура Лиги 1

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «ПСЖ» – «Монако».

Криштиану Роналду готов перейти в «Наполи».

Ставка: тотал больше 4 мячей за 1.98.

«ПСЖ» совершенно неудержим на старте сезона – 17 голов в трёх матчах. При этом полное ощущение того, что парижане не напрягаются, – все играют в своё удовольствие, очень ярко и результативно.



«Монако» после вылета из Лиги чемпионов явно провис психологически. Выбраться из этой ямы пока тяжело, поэтому «Монако» проигрывает командам даже ниже классом. Не понимаю, как этот «ПСЖ» гости смогут остановить.



Парижане сейчас забивают столько, сколько хотят. Думаю, что голов опять будет много. Кстати, «ПСЖ» и соперникам позволяет играть, так что вполне возможно, что и «Монако» забьёт. Я бы поставил на тотал больше 4 мячей».

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