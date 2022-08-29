Даниил Медведев — Стефан Козлов: эксперты оценили шансы россиянина в матче US Open

29 августа российский теннисист Даниил Медведев сыграет со Стефаном Козловым из США в матче первого круга Открытого чемпионата США.

Бывший тренер Шараповой: Медведев — главный фаворит US Open.

Медведев является действующим чемпионом US Open. Также российский спортсмен занимает первое место в рейтинге ATP.

Букмекеры не сомневаются в Данииле Медведеве, коэффициент на победу россиянина составляет 1.01. На успех американца можно поставить за 18.25.



По мнению экспертов, встреча не получится упорной: ставки на тотал больше 28.5 гейма принимаются за 2.46, а тотал меньше 28.5 гейма оценён коэффициентом 1.53.

Ставки на четвёртый сет принимаются с коэффициентом 5.25. Заключить пари на победу Даниила Медведева с форой (-9.5 гейма) оценивается в 1.60.

Наиболее вероятный итог матча — победа Медведева в трёх сетах (1.15).

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