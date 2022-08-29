Даниил Медведев — Стефан Козлов: эксперты оценили шансы россиянина в матче US Open

29 августа российский теннисист Даниил Медведев сыграет со Стефаном Козловым из США в матче первого круга Открытого чемпионата США.
Бывший тренер Шараповой: Медведев — главный фаворит US Open.
Медведев является действующим чемпионом US Open. Также российский спортсмен занимает первое место в рейтинге ATP.
Букмекеры не сомневаются в Данииле Медведеве, коэффициент на победу россиянина составляет 1.01. На успех американца можно поставить за 18.25.
По мнению экспертов, встреча не получится упорной: ставки на тотал больше 28.5 гейма принимаются за 2.46, а тотал меньше 28.5 гейма оценён коэффициентом 1.53.
Ставки на четвёртый сет принимаются с коэффициентом 5.25. Заключить пари на победу Даниила Медведева с форой (-9.5 гейма) оценивается в 1.60.
Наиболее вероятный итог матча — победа Медведева в трёх сетах (1.15).
Медведев: у нас Сереной Уильямс не так много общего.
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Медведев рассказал, как отнёсся к отсутствию Джоковича на US Open-2022.
Надаль оценил свои шансы выиграть US Open-2022.
Даниил Медведев: после победы на US Open я стал мишенью.
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