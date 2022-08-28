«Урал» — «Зенит»: результат матча чемпионата России, кто победил, какой счёт, кто забил

«Урал» проиграл «Зениту» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

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На встрече работала бригада судей под руководством Павла Шадыханова из Москвы.



До перерыва зрители голов не увидели. Ключевым отрезком стал дебют второго тайма. В период с 50-й по 60-ю минуту футболисты «Зенита» забили трижды – дубль оформил Малком, ещё один мяч на счету Андрея Мостового. На 73-й минуте Родригао провёл четвёртый гол в ворота «Урала».



«Зенит» набрал 17 очков в семи матчах и вернул себе первое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив московский «Спартак» (16). «Урал» с одним баллом в активе располагается на 15-й строчке.

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