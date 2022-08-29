«Торпедо» — «Краснодар»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

«Торпедо» проиграло «Краснодару» в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки», итоговый счёт — 1:4.

Представитель Шапи намекнул, что форвард не вернётся в «Краснодар».

Счёт на 31-й минуте открыл Эдуард Сперцян с передачи Джона Кордобы. Под занавес первого тайма армянский полузащитник реализовал штрафной удар, удвоив преимущество «Краснодара».

Вскоре после перерыва отличился Джон Кордоба, головой замкнувший подачу Кристиана Рамиреса. На исходе часа игры футболист «Краснодара» Никита Кривцов срезал мяч в свои ворота, а на 90-й минуте Ильзат Ахметов забил свой первый мяч за «быков» и установил окончательный счёт встречи — 4:1 в пользу «Краснодара».



«Краснодар» набрал 14 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Торпедо» с одним баллом располагается в зоне вылета.

Все результаты 7-го тура РПЛ.

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