«Барселона» — «Вальядолид»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Барселона» в матче 3-го тура чемпионата Испании разгромила на стадионе «Спотифай Камп Ноу» «Вальядолид». Итоговый счёт — 4:0.

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В середине первого тайма с передачи Рафиньи отличился Роберт Левандовски. Это третий гол польского нападающего за «Барселону». Перед перерывом Педри после паса Усмана Дембеле забил второй мяч сине-гранатовых.



На 65-й минуте Левандовски оформил дубль после передачи Усмана Дембеле. Бывший форвард «Баварии» во втором матче кряду забил два гола.



В компенсированное ко второму тайму время четвёртый мяч «Барселоны» забил Серхи Роберто. Каталонцы одержали седьмую победу над «Вальядолидом» подряд.

Сине-гранатовые набрали семь очков и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании.

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