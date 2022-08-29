«Барселона» — «Вальядолид»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Барселона» в матче 3-го тура чемпионата Испании разгромила на стадионе «Спотифай Камп Ноу» «Вальядолид». Итоговый счёт — 4:0.
«Реал» возглавил чемпионат Испании после тяжелейшей победы над «Эспаньолом».
В середине первого тайма с передачи Рафиньи отличился Роберт Левандовски. Это третий гол польского нападающего за «Барселону». Перед перерывом Педри после паса Усмана Дембеле забил второй мяч сине-гранатовых.
На 65-й минуте Левандовски оформил дубль после передачи Усмана Дембеле. Бывший форвард «Баварии» во втором матче кряду забил два гола.
В компенсированное ко второму тайму время четвёртый мяч «Барселоны» забил Серхи Роберто. Каталонцы одержали седьмую победу над «Вальядолидом» подряд.
Сине-гранатовые набрали семь очков и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании.
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