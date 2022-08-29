Эксперты назвали шансы Дарьи Касаткиной пройти во второй круг US Open

29 августа британка Хэрриет Дарт и россиянка Дарья Касаткина сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Начало встречи — не ранее 21:30 мск.
Касаткина: моя следующая остановка — шестой US Open.
Букмекеры отдают явное преимущество Дарье Касаткиной, коэффициент на её победу составляет 1.20. На успех Хэрриет Дарт можно поставить за 4.80.
Эксперты считают, что встреча получится упорной: ставки на тотал больше 18.5 гейма принимаются за 1.77, а тотал меньше 18.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.03.
Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.85. Победа Касаткиной с форой (-5.5 гейма) идёт за 1.85.
Наиболее вероятный исход встречи — победа Дарьи Касаткиной в двух сетах (1.55). Если россиянка выиграет в трёх партиях, зайдёт коэффициент 3.50.
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