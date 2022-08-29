«Валенсия» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2022/2023 «Валенсия» — «Атлетико».



Ставка: победа «Атлетико» за 1.97.



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«Атлетико» очень удачно играет против «Валенсии» на «Месталье» последние годы. В последний раз мадридцы проигрывали в гостях в 2014 году. «Атлетико» просто взрослее, посмотрите на нынешний состав «Валенсии» — там сплошь молодые ребята.



Гости статуснее и солиднее, поэтому, учитывая приятную тенденцию последних очных матчей на «Месталье», история может вполне повториться. Мой прогноз – победа «Атлетико» за коэффициент 1.97», — сказал Генич.



Прогноз с коэффициентом 2.24 на матч «Валенсия» — «Атлетико».

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