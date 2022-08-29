«ПСЖ» — «Монако»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, как сыграл Головин

«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в четвёртом туре чемпионата Франции. Игра состоялась на стадионе «Парк де Пренс», итоговый счёт — 1:1.

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В середине первого тайма россиянин Александр Головин выполнил передачу на Кевина Фолланда, который прошёл оборону парижан и пробил низом впритирку со штангой. В середине второго тайма был назначен пенальти после просмотра судьями на VAR фола на Килиане Мбаппе в штрафной «Монако». Неймар не оставил вратарю гостей шансов.

В оставшееся время «ПСЖ» был близок к победе но реализовать свои моменты хозяев не смогли. На последних секундах встреча завязалась потасовка, которая быстро была потушена судьями.

Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако», отметился голевой передачей и был заменён на 64-й минуте. Он уступил место на поле Такуми Минамино при счёте 1:0.

«ПСЖ» с 10 очками возглавляет турнирную таблицу благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Ещё у двух команд — «Ланса» и «Марселя» — также по 10 очков в активе. «Монако» с пятью баллами расположился на 12-й позиции.

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