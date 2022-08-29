«Кадис» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Кадис» — «Атлетик».



Ставка: ничья за 3.20.



«Кадис» в третьем дивизионе Испании собирал по 15 тысяч болельщиков, при этом добился серьёзного успеха – команда выступает в элитном первенстве.

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Перед этой игрой подопечные Серхио Гонсалеса не знают побед и даже не смогли забить. Руководство изо всех сил стремится найти усиление в атакующей линии, а времени до окончания трансферного сезона осталось совсем немного.



«Атлетик» пока не проигрывал – ничья и успех в последнем туре с «Валенсией» не может не радовать, при этом баски не пропускали. Что не может не беспокоить Эрнесто Вальверде, так это игра на выезде, где на старте турниров Ла Лиги «львам» катастрофически не везёт.



Я считаю, что оба коллектива достойны турнирных баллов, при этом ничья вполне устроила бы всех без исключения, на что и сделаю ставку», — сказал Мостовой.

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