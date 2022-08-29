Чжан Чжичжэнь — Тим ван Рейтховен: прогноз Игоря Панкова на игру 1-го круга US Open

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч US Open Чжан Чжичжэнь — Тим ван Рейтховен.
Ставка: победа Чжана Чжичжэня за 1.65.
«Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь подошёл к старту Открытого чемпионата США в отличной форме. После Уимблдона он словно преобразился, рвал и метал на многочисленных челленджерах как на грунте, так и на харде. Переезд на хард в Нью-Йорк никак не повлиял на теннисиста. В трёх квалификационных раундах представитель Китая не отдал ни одной партии, адаптировался к покрытию и вполне способен воспользоваться достаточно удобной сеткой, чтобы преодолеть минимум один раунд.
Ван Рейтховен блистал на челленджерах в европейских залах, после чего у него был звёздный час на траве с титулом в Хертогенбосхе и 1/8 финала Уимблдона. Очевидно, что такие нагрузки оказались непосильными для парня. Последовал спад, травма в Индианаполисе и отсутствие в туре чуть более месяца. Есть сомнения, что он готов к Открытому чемпионату США на 100%.
В этом году соперники играли между собой в зале в Форли. Это был тот момент, когда ван Рейтховен пребывал на взлёте, а Чжан Чжичжэнь ещё только готовился к своему восхождению. Поединок тогда получился достаточно равный и завершился победой представителя Нидерландов со счётом 6:3, 7:6. Сегодня есть неплохие предпосылки к реваншу – пиковая форма китайца, наличие у него игровой практики на кортах в Нью-Йорке. Играем ставку без форы, допускаю снятие ван Рейтховена по ходу игры», — сказал Панков.
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