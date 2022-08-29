«Валенсия» — «Атлетико»: прогноз Дениса Наливайко на матч Примеры 29 августа

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го тура испанской Ла Лиги «Валенсия» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 2.07.



«Продолжаем обсуждать чемпионат Испании. По афише главной игрой тура является встреча «Валенсии» и «Атлетико». Второй тур подряд «Атлетико» играет против валенсийской команды. В прошлом туре мадридцы дома уступили «Вильярреалу» со счётом 0:2.

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В этот раз Гаттузо против Симеоне. «Валенсия» Гаттузо вообще пока не впечатляет. В атаке пока всё очень непонятно. Не совсем ясно, почему Муса играет в центре поля. Возможно, это с прицелом на быстрые переходы из защиты в атаку. Мне кажется, он пока не совсем подходит под позицию центрального полузащитника и в целом ему некомфортно пока играть в короткую игру в пас.



Не очень понятно, кто будет играть в нападении у «Валенсии». Может быть, Макси Гомес, но он давно уже не показывает приличный уровень футбола.



«Атлетико» провёл два полярных матча. Сначала блестящая игра с «Хетафе». Мората, который всё делает в одно касание. С «Вильярреалом» совсем ничего не получилось, хотя моменты были. Унаи Эмери очень здорово раскачал «Атлетико». Если появится линия у букмекеров, то ставьте на карточки, на жёлтые карточки. В прошлом сезоне «Валенсия» была самой фолящей командой, и против неё нарушались правила больше всего раз. Есть сомнения, что от этого можно будет быстро избавиться. Можно присматривать тотал в 4.5 карточки.



В то же время, исходя из первых матчей этих команд, я склоняюсь к тому, что «Атлетико» вторую игру подряд проиграть не должен. Пока стоит ставить на победу «Атлетико». Пока «Валенсия» совсем не впечатляет. Не совсем понятно, что будет делать Гаттузо.



Кажется, что «Атлетико», имея такую мощную атаку, которая появится в этом матче в основном составе, может раскатать соперника так же, как он это сделал с «Хетафе», — сказал Наливайко.

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