«Арсенал» Тула — «Енисей»: прогноз «Чемпионата» на матч Первой лиги

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Первой лиги «Арсенал» Тула — «Енисей». Встреча состоится в Туле 29 августа.

Ставка: тульский «Арсенал» победит за 1.98.

«Арсенал» под руководством Олега Кононова стал, пожалуй, главным разочарованием августа в Первой лиге. Команда хорошо укомплектована, целый ряд футболистов остался после вылета из РПЛ. Тренерский штаб обладает большим опытом, в том числе в ведущих клубах страны.

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Вроде бы все данные для хороших результатов есть. А игры нет. Голы даются с большим скрипом, никакой стабильности и уверенности в действиях футболистов не ощущается даже близко. Место в середине таблицы видится справедливым промежуточным результатом.

Проблемы «Арсенала» носят системный характер. Отсутствие двигательной активности не позволяет действовать в позиционном нападении так, как этого хотел бы Олег Кононов. Впрочем, ближайший соперник слабо выступает на выезде. «Енисей» — типично «домашняя» команда.

Хозяевам хватит индивидуального мастерства игроков атаки, чтобы одержать победу. «Енисей» после ухода Вадима Гаранина в «Сочи» держится, но для него место силы — это своё поле. Так что рекомендуем рассмотреть ставку «победа «Арсенала» за 1.98. Разница в уровне исполнителей имеется, родные трибуны поддержат.

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