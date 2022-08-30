«Саутгемптон» — «Челси»: эксперты оценили шансы команды Тухеля в матче АПЛ

30 августа состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Челси». Начало – в 21:45 мск.

Чего ждать от матча «Саутгемптон» — «Челси».

Игра пройдёт в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». В минувшем сезоне АПЛ «Челси» дважды обыграл «святых» — 3:1 и 6:0.

Букмекеры считают явным фаворитом подопечных Томаса Тухеля: поставить на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.64. Успех «Саутгемптона» оценивается в 5.77. На ничью дают коэффициент 4.48.



Эксперты ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.26.

Если забьёт «Саутгемптон», сыграет коэффициент 1.53. Гол «Челси» идёт с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.75. Гол в каждом тайме оценён в 1.70.

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