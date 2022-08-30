«Текстильщик» — 2DROTS: прогноз Владимира Вальдемарова на матч Кубка России

Профессиональный каппер Владимир Вальдемаров дал прогноз на матч 1/128 финала Кубка России «Текстильщик» — 2DROTS.
Ставка: победа «Текстильщика» с форой (-1) за 2.43.
«Давно я не играл такие коэффициенты, однако в этой игре не могу пройти мимо. 2DROTS сенсационно одолел молодёжку «Чертаново», причём победил уверенно со счётом 3:0, но я думаю, что на этом их путь в Кубке России закончен.
Добровольский: всем больно от происходящего между Россией и Украиной.
«Текстильщик» достаточно добротная команда по меркам Второй лиги, в прошлом они выступали в ФНЛ, а сейчас лидирует в своём дивизионе. Думаю, что на этот раз никакой сенсации мы не увидим, команда блогеров всё же не сможет посоперничать с более мастеровитой командой, у которой есть опыт выступления в ФНЛ, причём совсем свежий.
Ожидаю, что команда из Иваново уверенно обыграет любителей и пробьётся в следующий раунд Кубка России. Ставлю на победу хозяев с форой», — сказал Вальдемаров.
Где покажут матч «Спартак» — «Крылья Советов».
Карпин: у любого адекватного человека слова Терюшкова о Захаряне вызовут недоумение.
Дьяков: Захарян и «Челси» — это закидушки агентские.
Рио Фердинанд: не ждите, что Криштиану Роналду изменится в 37 лет.
«Зенит» объявил имя нового технического партнёра.
Российские телеканалы заплатили $ 39 млн за трансляцию ЧМ-2022.
Возвращение Юрана ничего не изменит. Над «Химками» смеётся вся лига.
- 30 августа 2022
-
13:00
-
12:00
-
11:36
-
11:00
-
10:00
-
09:40
-
09:00
-
08:00
-
07:11
-
07:00
-
06:25
-
06:00
-
05:21
-
04:37
-
03:49
- 29 августа 2022
-
22:40
-
20:46
-
19:00
-
18:14
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:27
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:07
-
12:00
-
11:00
-
10:23
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:12
-
07:00