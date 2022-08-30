«Текстильщик» — 2DROTS: прогноз Владимира Вальдемарова на матч Кубка России

Профессиональный каппер Владимир Вальдемаров дал прогноз на матч 1/128 финала Кубка России «Текстильщик» — 2DROTS.



Ставка: победа «Текстильщика» с форой (-1) за 2.43.



«Давно я не играл такие коэффициенты, однако в этой игре не могу пройти мимо. 2DROTS сенсационно одолел молодёжку «Чертаново», причём победил уверенно со счётом 3:0, но я думаю, что на этом их путь в Кубке России закончен.

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«Текстильщик» достаточно добротная команда по меркам Второй лиги, в прошлом они выступали в ФНЛ, а сейчас лидирует в своём дивизионе. Думаю, что на этот раз никакой сенсации мы не увидим, команда блогеров всё же не сможет посоперничать с более мастеровитой командой, у которой есть опыт выступления в ФНЛ, причём совсем свежий.

Ожидаю, что команда из Иваново уверенно обыграет любителей и пробьётся в следующий раунд Кубка России. Ставлю на победу хозяев с форой», — сказал Вальдемаров.

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