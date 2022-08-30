Мексика — Болгария: ставка Павла Боровко на матч ЧМ-2022 по волейболу

Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на матч ЧМ-2022 по волейболу Мексика — Болгария.



Ставка: победа Мексики с форой (+22.5) за 1.90.



«Оба соперника проиграли свои матчи более сильным сборным Польши и США, притом если Мексика ожидаемо не смогла выиграть ни одного сета, то вот болгары удивили тем, что не зацепили хотя бы одну партию.

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Мексиканцы в матчах с Польшей и США смотрелись не так уж и плохо для явного аутсайдера и пробили основные плюсовые форы, которые предлагали букмекеры, оба матча проиграли в районе 25 очков. Тут в соперниках Болгария, которая в небольшой борьбе проиграла Польше и США тоже по 0:3.

У болгар есть проблемы в игре, и я считаю, что в матче с Мексикой основная фора должна стоять около (+17,5). Предложу рассмотреть плюсовую фору на Мексику, сейчас можно даже взять (+24,5) за отличный коэффициент 1.60», — сказал Боровко.

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