«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка России

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч группового этапа Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов», который пройдёт 30 августа.

Ставка: «Спартак» победит и тотал больше 2.5 гола за 2.40.

Именно Кубок России стал главной отрадой для болельщиков «Спартака» в минувшем сезоне, ведь от еврокубков российские клубы отстранили. Паоло Ваноли принёс «Спартаку» первую победу в Кубке за 19 лет. И решил уйти.

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С Гильермо Абаскалем красно-белые постараются защитить титул. В чемпионате России результаты более чем приятные. После семи туров москвичи располагаются на второй строчке, набрав 16 очков. Отставание от лидера минимальное — одно очко. На носу как раз игра с «Зенитом».



Постепенный переход на атакующую схему 4-3-3 с перегрузом левого фланга через связку Роман Зобнин — Квинси Промес принёс свои плоды. «Спартак» постепенно повышает процент владения мячом (56,3% — третий результат в РПЛ), высоко прессингуя соперников. Команда начала демонстрировать яркую игру впереди. Возродился Квинси Промес, отличную форму набрал Александр Соболев.

Проблемы с реализацией не отпускают, но это уже дело второе. Гораздо важнее, что эти моменты в принципе возникают. А количество рано или поздно перейдёт в качество. Переход Кейта Бальде тоже должен помочь — конкуренция в линии атаки увеличивается.



С обороной дела также обстоят недурно. «Спартак» пропустил лишь пять голов в чемпионате России. Только «Зенит» пропустил меньше. Мощно!



При таких раскладах напрашивается ставка на победу «Спартака» 1.65. Стоит присмотреться к пари на победу «Спартака» через тотал больше 2.5 за 2.40. «Крылья Советов» исправно забивают, но по сравнению с предыдущим сезоном явно сдали. А Иван Ломаев действует слишком нервозно, регулярно допуская ошибки.

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