«Рома» — «Монца»: букмекеры назвали шансы Моуринью обыграть клуб Берлускони

30 августа в Риме состоится матч 4-го тура итальянской Серии А «Рома» — «Монца». Начало встречи запланировано на 21:45 мск.

Переход Арсена Захаряна в «Челси» на грани срыва.

Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. «Монца» принадлежит бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.

Явным фаворитом считаются подопечные Жозе Моуринью: поставить на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.27. Успех «Монцы» оценён в 11.50. Ставки на ничью принимаются за 6.20.



Эксперты ожидают увидеть большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Победа «Ромы» с разницей в два и более мяча идёт за 1.73.

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