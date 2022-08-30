Даниил Медведев — Стефан Козлов: результат матча US Open, кто победил, какой счёт

Российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на Открытом чемпионате США – 2022, который продлится до 11 сентября.

Медведев одержал самую крупную победу на ТБШ с 2020 года.

В первом раунде Медведев (1) разгромил 111-ю ракетку мира американца Стефана Козлова со счётом 6:2, 6:4, 6:0. По ходу второй партии Козлов брал медицинский тайм-аут.



Встреча продлилась 2 часа 1 минуту. Медведев 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 16. На счету Козлова ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти. В активе Даниила 37 активно выигранных мячей и 19 невынужденных ошибок.



Соперником Медведева во втором раунде станет Артур Риндеркнеш из Франции, который является 58-й ракеткой мира.

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