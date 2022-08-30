Карен Хачанов — Денис Кудла: результат матча US Open, кто выиграл, какой счёт

31-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в первом круге Открытого чемпионата США – 2022 в мужском одиночном разряде.
Медведев одержал самую крупную победу на ТБШ с 2020 года.
В стартовом матче Хачанов (27) в четырёх сетах обыграл представителя США Дениса Кудлу со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 11 минут.
Хачанов захватил лидерство по очным встречам: на его счету две победы, Кудла победил один раз.
Хачанов 16 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Кудлы 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
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