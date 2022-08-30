«Сассуоло» — «Милан»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч итальянской Серии А «Сассуоло» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 1.65.

«Милан» Стефано Пиоли начал сезон не без проблем в плане стабильности, однако и без серьёзных потерь. Действующий чемпион достаточно уверенно разобрался с соперниками, которых команда такого статуса обязана обыгрывать – «Удинезе» получил четыре гола (4:2), а «Болонье» хватило двух (2:0).

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Единственную осечку «россонери» допустили с крепкой «Аталантой», которая упустила победу в концовке (1:1). Семь очков за три тура — более чем хороший результат. Большинство клубов, которых включали в число главных конкурентов «Милана», потеряли на старте больше.



«Сассуоло» сейчас точно нельзя сравнить с клубом из Бергамо по уровню игры, поэтому «Милан» отправляется только за победой. «Нероверди» смогли набрать четыре очка в первых трёх турах. Это вполне неплохие показатели, однако календарь у подопечных Алессио Дионизи был относительно прост.

Они минимально переиграли «Лечче» (1:0), потеряли очки со «Специей» (2:2), а проблемный «Ювентус» шансов и вовсе не оставил (0:3). То есть гордиться здесь совсем нечем, с учётом расписания могли рассчитывать на большее. Не сложилось.



Важно отметить, что «Сассуоло» не слишком хорошо играет на домашнем стадионе, ведь виктория над «Лечче» стала первой за четыре игры. Зато было два поражения – в том числе и от «Милана» в конце мая (0:3). При этом подопечные Пиоли на выезде играют мощно – 12 матчей подряд без поражений, и в них девять побед.

Впереди у «Милана» сложный календарь с дерби и Лигой чемпионов, поэтому терять очки с «Сассуоло» гостям нельзя. Возьмём чистую победу «Милана» с коэффициентом 1.65.

Где покажут матч «Сассуоло» — «Милан».

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