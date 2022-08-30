«Интер» — «Кремонезе»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 5.00 на матч Серии А

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч итальянской Серии А «Интер» — «Кремонезе».

Ставка: победа «Интера» с разницей в один мяч за 5.00.

Симоне Индзаги попал в неприятную ситуацию, которая не зависит от специалиста. Название ей — кадровые проблемы. Растяжение получил Лукаку, продолжает лечиться Мхитарян, а впереди у команды важные встречи.

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У «Кремонезе» поводов расстраиваться тоже хватает. Новичок Серии А проиграл в каждом из трёх туров, а потому логично расположился на дне турнирной таблицы. Хорошо сейчас было бы провести один простой матч с середняком или равным противником. Однако календарь не щадит дебютанта и даёт только сильных соперников.

«Тигры» уже сразились с «Фиорентиной», «Ромой» и «Торино». В каждом из этих противостояний серо-красные уступали с одинаковой разницей в один мяч. Теперь встреча с «Интером». После таких топовых клубов будет проще переходить к более простым испытаниям. И набирать столь важные очки.



«Интер», наоборот, получил уступающих в классе противников. Чёрно-синие обыграли «Лечче» со счётом 2:1, добились победы над «Специей» – 3:0. Первое в сезоне-2022/2023 поражение «змеи» потерпели в недавней встрече с «Лацио» – 1:3. Расстроенные неудачей футболисты жаждут реабилитироваться перед болельщиками.

Ждать разгрома не стоит, победа с большой долей вероятности будет минимальной. Индзаги держит в уме предстоящие матчи и может провести небольшую ротацию. У гостей уже выработался иммунитет на сильных противников. Без Лукаку особых голевых подвигов от «Интера» не ждём, но свои три очка фаворит должен забирать.

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