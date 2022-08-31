Букмекеры назвали шансы ЦСКА обыграть «Торпедо» в Кубке России

31 августа состоится матч группового этапа Кубка России «Торпедо» — ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск.

Почему ЦСКА разнесёт «Торпедо» в Кубке России.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Номинальным хозяином матча будет «Торпедо».

Эксперты не сомневаются в подопечных Владимира Федотова: поставить на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.66. Успех «Торпедо» идёт за 5.28. Ставки на ничью принимаются за 4.16.



Аналитики ждут от команд большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.

Если забьют футболисты «Торпедо», сыграет коэффициент 1.54. Гол ЦСКА идёт с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.82.

Победа ЦСКА с разницей в два и более мяча оценивается в 2.85. На победу ЦСКА всухую дают 3.00.

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