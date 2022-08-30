«Текстильщик» — 2DROTS: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка России

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Текстильщик» — 2DROTS в Кубке России сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Текстильщика» с форой (-1) за 1.89.
«Стартует очередной раунд в Кубке России. И этот турнир уже попал в топ общественного внимания благодаря командам из медийной лиги, командам любительским, которые очень здорово прошли первый раунд, навели там шуму. Это обсуждалось практически везде, во всяком случае в пространстве футбольных телеграм-каналов это была совершенно топовая тема. Сейчас всё опять сводится к этому.
«Текстильщик» из Иванова будет играть с медийной командой 2DROTS. Я довольно далёк от медийного футбола, но мне кажется, если кто-то что-то не заметил или недооценил в первом раунде, это совсем какие-то глупые люди должны быть. Да, в Барнауле получилась смешная ситуация, когда бюджетная команда проиграла любителям. Но ивановцы, я думаю, прекрасно должны понимать, если они станут следующей жертвой медийной лиги, то это будет посмешище на всю страну. Они должны готовиться серьёзно, соответственно этому матчу.
Думаю, что это снова будет крутая история с точки зрения медиаосвещения. Но, мне кажется, «Текстильщик» должен проходить, поэтому поставлю на их победу с форой (-1) и коэффициентом 1.89. Сказки заканчиваются. Тем более для медийных команд такой большой успех в первом раунде — серьёзное испытание», — сказал Андронов.
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