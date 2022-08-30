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«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка России

«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка России
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Спартак» Москва — «Крылья Советов».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.44.

«Тяжёлый матч, потому что впереди у «Спартака» — «Зенит». Думаю, что Абаскалю придётся поломать голову, какой состав выбрать на эту игру. Ключевым моментом будет именно ожидание воскресенья.

Поэтому у «Крыльев» есть призрачный, но шанс. Здесь Осинькин вполне может отойти от своей канонической игры, дать шанс обороне.

Поэтому я бы поставил на ничью в первом тайме. Мне кажется, развязка будет во второй половине. Со стандартом или какой-то ошибкой одной из команд.

Но в первом обе команды постараются сыграть в экономном режиме в нормальном темпе. Проблемы у «Крыльев» очевидны. А большая игра для «Спартака» перевешивает Кубок», — сказал Казанский.

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