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«Спартак» — «Крылья Советов»: ставка Егора Титова на игру группового этапа Кубка России

«Спартак» — «Крылья Советов»: ставка Егора Титова на игру группового этапа Кубка России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов» в Кубке России сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.05.

«Стартует групповая стадия Кубка России. В этом сезоне, как все уже поняли, схема розыгрыша поменялась и выглядит несколько запутанной. Но пока просто будем смотреть за групповым этапом, где играют только команды из РПЛ.

«Спартак», находящийся в отличном состоянии, будет принимать «Крылья», которые одержали важнейшую победу в Грозном в минувшем туре чемпионата. Честно говоря, не думаю, что самарцы сейчас готовы притормозить «Спартак». Всё-таки множество всяких изменений было, лидеры ушли. Тот же Зиньковский теперь в «Спартаке». Чувствительна потеря молодого Пиняева. Но Осинькин всё равно держит команду, не позволяет расклеиться. И на тяжёлом выезде выиграли у «Ахмата».

Нужно понимать, что это только старт группового этапа, ещё можно будет всё исправить, правила довольно вольготные. Наверняка будет много изменений и у тех, и у других. Но если у «Спартака» скамейка серьёзная, тот же Николсон рвётся показать себя, то у самарцев совсем молодые в запасе. Но придётся их выпускать. Всё-таки матчи чемпионата пока точно важнее. А тому же Глушенкову отдых не помешал бы, да и другим ключевым футболистам», — сказал Титов.

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