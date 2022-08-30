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«Спартак» — «Крылья Советов»: смотреть онлайн матч Кубка России, прогнозы и ставки

«Спартак» — «Крылья Советов»: смотреть онлайн матч Кубка России, прогнозы и ставки
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30 августа состоится матч группового этапа Фонбет Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Почему «Крылья Советов» не станут проблемой для «Спартака» в Кубке России.

Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» является действующим обладателем Кубка России.

Явными фаворитами считаются красно-белые: поставить на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.68. Успех «Крыльев Советов» идёт за 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.58.

Эксперты ожидают от матча в Москве высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23.

Если забьют футболисты «Спартака», сыграет коэффициент 1.12. Гол «Крыльев Советов» идёт с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.73.

Где покажут матч «Спартак» — «Крылья Советов» в прямом эфире.

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