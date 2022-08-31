Букмекеры оценили шансы «Факела» обыграть «Зенит» в Кубке России

31 августа состоится матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Факел». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Прогноз на матч «Зенит» — «Факел» с коэффициентом 2.65.

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Обе команды проведут первый матч в турнире.

Эксперты не сомневаются в подопечных Сергея Семака: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22 (80%). Успех «Факела» оценён в 14.90, это примерно 6% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 7.00 (14%).



Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.53.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол «Факела» идёт с коэффициентом 1.96. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.13.

Если «Зенит» победит с разницей в два и более мяча, зайдёт коэффициент 1.64.

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