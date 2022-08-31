«Текстильщик» — 2DROTS: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт, кто забил

В матче 1/128 финала Кубка России ивановский «Текстильщик» сломил сопротивление любительского клуба 2DROTS.

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Игра состоялась на стадионе «Текстильщик» в Иваново и завершилась победой хозяев в серии пенальти (1:1, 5:3 — по пенальти).



На исходе получаса игры защитник 2DROTS Илья Сальников открыл счёт. На 57-й минуте нападающий «Текстильщика» Илья Карпук провёл ответный гол.

В оставшееся время зрители голов не увидели, победитель определялся в послематчевой серии пенальти. Точнее оказались игроки «Текстильщика» — 5:3.



Клуб из Иваново пробился в 1/64 финала турнира, а 2DROTS завершил выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России. Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак», который в финале оказался сильнее «Динамо».

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