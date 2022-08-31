Букмекеры назвали шансы Даниила Медведева выйти в третий круг US Open

1 сентября россиянин Даниил Медведев и Артур Риндеркнеш из Франции сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Спортсмены выйдут на корт не ранее 3:30 мск.

Медведев: дело Грайнер похоже на запрет Джоковичу участвовать в US Open.

Букмекеры не сомневаются в победе первой ракетки мира, коэффициент на победу Даниила Медведева составляет 1.01. На успех француза можно поставить за 20.0.



Эксперты уверены, что встреча не окажется упорной: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.12, а тотал меньше 29.5 гейма оценён коэффициентом 1.77.

Ставки на четвёртый сет принимаются с коэффициентом 3.40. Победа Даниила Медведева с форой (-8.5 гейма) доступна за 1.73.

Наиболее вероятный исход встречи — победа российского спортсмена в трёх сетах (1.28).

Чемпионка Уимблдона Рыбакина проиграла 131-й ракетке мира на US Open.

Медведев: у нас с Сереной Уильямс не так много общего.

Медведев одержал самую крупную победу на ТБШ с 2020 года.

Тарпищев назвал главную причину вылета Касаткиной с US Open.

Россиянин Котов вылетел с US Open.

Бывший тренер Шараповой: Медведев — главный фаворит US Open.