«Торпедо» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка России

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч Кубка России «Торпедо» Москва — ЦСКА, который пройдёт 31 августа.

Ставка: победа ЦСКА за 1.65.

Московское «Торпедо» оказалось откровенно не готово к сезону в РПЛ, проиграв шесть из семи матчей. Автозаводцы забили в этих семи играх всего четыре мяча. Зато пропускали много и со вкусом.

В «Торпедо» перешёл бывший игрок «Боруссии Д» с российским паспортом.

Неудивительно, что в команде уже случилась тренерская отставка. Николай Савичев возглавлял программу развития молодёжного футбола, и должность главного тренера «Торпедо» он получает уже третий раз.



При Савичеве «Торпедо» провело два матча. Игра с «Зенитом» в Санкт-Петербурге могла закончиться разгромом. Питерцы 12 раз пробили в створ ворот Егора Бабурина и выбили 3.37 балла по статистике xG, но оба гола в ворота «Торпедо» были забиты только после 83-й минуты.



«Краснодар» был более удачлив и из тех же 12 ударов в створ реализовал четыре. «Быки» больше позволяли у своих ворот, однако единственный мяч торпедовцев стал результатом курьёзного автогола. Созидает «Торпедо» со скрипом, уровень исполнителей откровенно скромный.



Предстоящий матч лишь номинально будет хозяйским для «Торпедо» — игра вынужденно пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». Впрочем, для болельщиков команды это хорошая новость – до этого автозаводцы проводили домашние встречи в Химках.



Сложно представить, что «Торпедо» сможет противопоставить ЦСКА, который здорово начал сезон и забил 16 голов в семи матчах. Матч хоть и пройдёт на нейтральном поле, но это поле будет в Москве, а армейцы в столице играют сверхуспешно.

Пять последних матчей в своём городе ЦСКА выиграл с общим счётом 17:3 и ни в одном из этих матчей не забивал менее чем два мяча. На индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 дают коэффициент 1.64, а победа гостей оценивается за 1.65. Владимир Федотов обещал давать шанс ближайшему резерву в Кубке России. Тот же Гайч явно заслужил больше 10-15 минут.

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