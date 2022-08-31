«Спартак» — «Крылья Советов»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу.
Осинькин: «Спартак» точно был лучше.
Игра состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.
До перерыва зрители голов не увидели, хотя «Спартак» владел преимуществом. Главную возможность открыть счёт упустил нападающий москвичей Александр Соболев. На 19-й минуте бывший футболист «Крыльев» не реализовал пенальти — вратарь самарского клуба Богдан Овсянников отбил мяч.
В первой же атаке после возобновления встречи единственный мяч забил 18-летний дебютант основной команды «Спартака» Павел Мелёшин. Он замкнул прострел Даниила Денисова с близкого расстояния.
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