«Спартак» — «Крылья Советов»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу.

Осинькин: «Спартак» точно был лучше.

Игра состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.



До перерыва зрители голов не увидели, хотя «Спартак» владел преимуществом. Главную возможность открыть счёт упустил нападающий москвичей Александр Соболев. На 19-й минуте бывший футболист «Крыльев» не реализовал пенальти — вратарь самарского клуба Богдан Овсянников отбил мяч.

В первой же атаке после возобновления встречи единственный мяч забил 18-летний дебютант основной команды «Спартака» Павел Мелёшин. Он замкнул прострел Даниила Денисова с близкого расстояния.

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