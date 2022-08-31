«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Ньюкасл».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.81.



«Ливерпуль» очень плохо начал сезон, в трёх матчах было набрано всего два очка. Это связано с тем, что очень большой кадровый голод был у Юргена Клоппа. Очень много травмированных, никакой сыгранности.

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Но как только все травмированные поправились, в последней игре красные выступили почти основным составом. И разорвали «Борнмут» со счётом 9:0.



«Ньюкасл» хорошо стартовал. Ни разу не проиграл в четырёх матчах. Тем не менее команда попадает под предельно мотивированный «Ливерпуль». Думаю, что чёрно-белые ничего не смогут противопоставить.



Конечно, это будет не 9:0, но в три-четыре мяча красные вполне могут победить. А я сыграю осторожно, Ф1 (-1.5)», — сказал Мор.

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