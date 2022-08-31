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«Арсенал» — «Астон Вилла»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ

«Арсенал» — «Астон Вилла»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч «Арсенал» — «Астон Вилла» в 5-м туре АПЛ.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.

«Удивительно по-разному соперники начали этот сезон. «Арсенал» выдал феноменальный старт. Похоже, Артета превращается в приличного и серьёзного тренера.

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А вот подопечные Стивена Джеррарда играют ниже всяких ожиданий. Всего два забитых мяча в четырёх турах у них. Это ничтожно мало.

И прогноз на этот матч совершенно понятен. «Арсенал» летит. Он находится в отличной форме, на кураже. А «Астон Вилла» словно не играет в футбол, а работает, причём делает это не очень успешно.

Поэтому я попробую поставить на ТБ (2.5) и ИТМ2 (0.5)», — сказал Казаков.

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