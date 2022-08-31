«Арсенал» — «Астон Вилла»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч «Арсенал» — «Астон Вилла» в 5-м туре АПЛ.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.



«Удивительно по-разному соперники начали этот сезон. «Арсенал» выдал феноменальный старт. Похоже, Артета превращается в приличного и серьёзного тренера.

Только транс-скандала и не хватало. У Мбаппе совсем снесло крышу?

А вот подопечные Стивена Джеррарда играют ниже всяких ожиданий. Всего два забитых мяча в четырёх турах у них. Это ничтожно мало.



И прогноз на этот матч совершенно понятен. «Арсенал» летит. Он находится в отличной форме, на кураже. А «Астон Вилла» словно не играет в футбол, а работает, причём делает это не очень успешно.



Поэтому я попробую поставить на ТБ (2.5) и ИТМ2 (0.5)», — сказал Казаков.



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