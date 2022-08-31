«Зенит» — «Факел»: ставка Александра Мостового на игру группового этапа Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка России «Зенит» — «Факел».



Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.98.



«Зенит» сыграет на этом этапе Кубка России перед важным матчем чемпионата страны со «Спартаком». Скорее всего, Сергей Семак даст шанс отличиться игрокам, которые ещё не закрепились в основе, тем более что «Факел» далёк от оптимального состояния.

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Я считаю, что гости постараются отбиться и всем составом уйдут в оборону, при этом могут постараться сберечь силы перед игрой с «Торпедо». Скорее всего, разгрома не будет, тем не менее чемпион выиграет всухую с комфортным счётом», — сказал Мостовой.



Прогноз на матч «Зенит» — «Факел» с коэффициентом 2.65.



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