«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Вест Хэм» – «Тоттенхэм».
Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.03.
«Тоттенхэм» находится в очень приличной форме: 10 очков из 12. Ничья с «Челси» также в актив пошла. Потому что команда Конте играла хуже команды Тухеля, но всё равно смогла спастись в самой концовке.
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«Вест Хэм» только что набрал первые полноценные очки благодаря победе над «Астон Виллой». При этом в каждом матче было огромное количество моментов, но с реализацией наблюдались большие проблемы.
Обращу внимание на то, что в четырёх из пяти матчей у этих команд происходит обмен голами. К тому же у «Тоттенхэма» в половине матчей сезона «обе забьют» проходит.
Поэтому я возьму «обе забьют» и ТБ (2.5). Не буду рисковать с исходом, так как это дерби, у «Вест Хэма» и «Тоттенхэма» всегда интересные игры», — сказал Казанский.
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