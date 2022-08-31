«Ювентус» — «Специя»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч четвёртого тура Серии А сезона-2022/2023 «Ювентус» — «Специя».
Ставка: победа «Ювентуса» и ТБ 2.5 за 1.86.
«Ювентус» стартовал не очень хорошо – пять очков в трёх матчах. Аллегри критикуют, так как игра команды не самая выразительная. Тем не менее в этом матче «Юве» очевидный фаворит.
Два клуба Серии А интересовались Дивеевым.
У «Специи» четыре очка, но это команда более скромная по своим возможностям. Она зачастую играет вторым номером и наносит в среднем всего шесть ударов по воротам – это один из худших показателей в Серии А.
Думаю, что «Ювентус» сыграет организованно и надёжно в обороне, при этом он должен реабилитироваться перед своей публикой, забив несколько голов. Я бы поставил на убедительную победу «Ювентуса» — победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5 за 1.86. «Ювентус» в состоянии сыграть с таким соперником агрессивно», — сказал Керимов.
Кроос: удивило решение Каземиро перейти из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».
Федун: букмекеры бы разорились, если б я знал, как «Спартак» сыграет с «Зенитом».
Фанаты ЦСКА будут бойкотировать матч с «Торпедо» в Кубке России.
Первый тренер Кокорина: видимо, истечёт контракт, и Саша закончит карьеру.
В «Торпедо» перешёл бывший игрок «Боруссии Д» с российским паспортом.
Семак пожаловался на календарь «Зенита».
- 31 августа 2022
-
15:00
-
14:30
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:23
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:30
-
07:16
-
07:00
-
06:22
-
06:00
-
05:19
-
04:28
-
03:48
- 30 августа 2022
-
22:17
-
19:00
-
18:00
-
17:37
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:36