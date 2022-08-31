«Ювентус» — «Специя»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч четвёртого тура Серии А сезона-2022/2023 «Ювентус» — «Специя».



Ставка: победа «Ювентуса» и ТБ 2.5 за 1.86.



«Ювентус» стартовал не очень хорошо – пять очков в трёх матчах. Аллегри критикуют, так как игра команды не самая выразительная. Тем не менее в этом матче «Юве» очевидный фаворит.

Два клуба Серии А интересовались Дивеевым.

У «Специи» четыре очка, но это команда более скромная по своим возможностям. Она зачастую играет вторым номером и наносит в среднем всего шесть ударов по воротам – это один из худших показателей в Серии А.



Думаю, что «Ювентус» сыграет организованно и надёжно в обороне, при этом он должен реабилитироваться перед своей публикой, забив несколько голов. Я бы поставил на убедительную победу «Ювентуса» — победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5 за 1.86. «Ювентус» в состоянии сыграть с таким соперником агрессивно», — сказал Керимов.

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