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«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ

«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.74.

«Манчестер Сити» пока что не имеет поражений в нынешнем сезоне, но всё равно допустил осечку в противостоянии с «Ньюкаслом» (3:3). Команда реабилитировалась в противостоянии с «Кристал Пэлас» (4:2). Вообще, у «горожан» самая высокая результативность в АПЛ — забито уже 13 мячей.

«Ноттингем Форест» для андердога стартовал относительно неплохо и заработал четыре балла. Победу одержать получилось в матче с «Вест Хэмом» (1:0). Ещё одно очко сумели взять в поединке с «Эвертоном» (1:1). Тем не менее в предыдущем туре «Тоттенхэм» никаких шансов не оставил (2:0).

На мой взгляд, в этом противостоянии всё достаточно прозрачно. Хозяева поля являются явными фаворитами, и вряд ли что-то им сможет помешать. Класс команд просто несопоставим. Не исключаю даже разгромную викторию, всё-таки в атаке у «Манчестер Сити» очень много звёзд», — сказал Павлюченко.

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